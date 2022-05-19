«إعلام القاهرة» تحتفي بمهرجان تحكيم مشروعات ريادة الأعمال

نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة ظهر اليوم، احتفالية تحكيم مشروعات ريادة الأعمال لطلاب السنة الأولى ببرنامج الإعلام الرقمي، وذلك تحت عنوان «ريادة الأعمال.. مشروعي الأول»، وذلك في إطار تدريس مقرر ريادة الأعمال leading business وعقد فعاليات تدريبية تتبع الأنشطة الدراسية لتعظيم الاستفادة للطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية، والدكتورة سلوى العوادلي وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

الطلاب يطبقون ما درسوه

وأعربت هويدا مصطفى عن سعادتها بما قدمه الطلاب فى مشروعاتهم بما يؤكد تميزهم واستثمارهم لكل ماحصلوه فى دراستهم بالكلية وقدرتهم على تطبيق ما درسوه ياحترافية شهد لها الخبراء الذين شاركوا في تحكيم مشروعات التخرج لهؤلاء الطلاب.

وقالت «مصطفى» إن المشروعات التي نحتفى بطلابها اليوم تكشف مدى الاستفادة والتطبيق العملي لمقرر ريادة الأعمال الذي تطبقه جامعة القاهرة ليتكامل مع التخصصات التي تعني بها كل كلية وفق طبيعة الدراسة بها تنفيذًا لاستراتيجية جامعة القاهرة، في إطار تحولها نحو جامعات الجيل الرابع، وما تحققه من طفرات في التصنيفات الدولية والتي جعلتها ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم.

ولفتت إلى أن طلاب البرنامج قدموا مشروعات رائدة في مجال ريادة الأعمال تمثل طفرة، وتميز في مستوى التحصيل الدراسي، وتجلى ذلك في مشروعات الطلاب التطبيقية.

إنتاج مشروعات ريادة الأعمال

وقالت وكيلة الكلية إن مستوى الطلاب في إنتاج مشروعات ريادة الأعمال أفرز طابعًا من الحماسة والانطباع الجيد لدى الطلاب، وعن محتوى المادة الدراسي والاستفادة منه بصورة إبداعية، منوهة بأن طلاب البرنامج قدموا نموذجًا متميزًا في الجوانب التطبيقية داخل إنتاج مشروعاتهم.

الفائزون بمهرجان تحكيم مشروعات ريادة الأعمال

وأعلنت لجنة وبينار تحكيم مشروعات ريادة الأعمال للطلاب فوز المجموعات بالمركز الأول والثاني والثالث، وكانت على الترتيب فوز كل من فريقي Teens Guide وjalisa مناصفة بالمركز الأول، وكل من فريقيsono وuvalu مناصفة بالمركز الثاني، وبالمركز الثالث كل من فريقي «اطمن وعلشانك»، وتكريم باقي مجموعات المشروعات المقدمة على مواضع التميز في مشروعاتهم.

وفي ختام الفعاليات التقط الطلاب الصور التذكارية مع ضيوف الكلية المشاركين في احتفالية تحكيم المشروعات أمام ساحة الكلية، معربين عن سعادتهم باحتفالية مشروعاتهم.