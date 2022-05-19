عاجل.. إصابة 18 سائحاً في تصادم أثناء رحلة «سفاري» بالغردقة

أصيب 18 سائحاً من جنسيات مختلفة بإصابات متفرقة، في حادث تصادم بين سيارتين رحلات جبلية «سفاري»، في إحدى المناطق الصحراوية غرب مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الخميس، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات المختصة لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

إخطار أمني بإصابة 18 سائحاً في تصادم بالغردقة

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الاحمر، إخطاراً من شرطة النجدة والسياحة بوقوع حادث تصادم بين سيارتي رحلات سفاري جبلية بإحدى محطات السفاري غرب مدينة الغردقة، وعلى الفور، تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 18 سائحاً، تم نقلهم إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج، ويجري استكمال الإجراءات اللازمة.

مصدر طبي: حالة المصابين «مستقرة»

وأكد مصدر طبي أن المصابين بينهم 8 سائحين فرنسيين، و10 آخرين من جنسيات مختلفة، تتنوع إصاباتهم بكدمات وسحجات وخدوش وجروح، وأشار المصدر إلى أن حالة المصابين «مستقرة»، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الحادث.