خالد الجندي: «مفيش أي حاجة بتقول إن أموال البنوك ربا»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الشيخ ابن عثيمين فرق بين ربا الفضل وربا النسيئة، وهذا ما جاء في مجلده الثاني في المكتبة التوثيقية صفحة 142، الذي قال فيه أن الوسائل تحرم، ولكن عند الحاجة قد يتم إتاحة الأشياء، مواصلا: «بيقول ذكر أهل العلم أن ما حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة، في حاجة اسمها الحاجة وحاجة اسمها الوسائل، الفضل شيء من الربا ولكن أبيح للحاجة لأن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل».

حديث أسامة بن زيد

أضاف «الجندي» خلال تقديمه في برنامج «لعلهم يفقهون»، على فضائية «DMC» مساء اليوم، أن حديث أسامة بن زيد كان الحديث في الربا النسيئة، لذا قضى الأمر، وأصبح هناك تفرقة بين ربا الفضل وربا النسيئة، متابعا: «قولولي يا سلفيين، حد فيكم يقدر يطعن في الإمام ابن عثيمين، الله يرحمه ويحسن إليه، حاسس بشماتة في السلفية، اللي بيقولوا ربا الفضل بتاع البنوك حرام، لأن ده تحريم وسائل، وده مينفعش، وأنا قولت كده بالسنتي».

الفرق بين الوسائل والحاجات

أوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هناك وسائل وحاجات، والإسلام يمنع الوسائل، لكن هناك أمور يمكن لها رخصة، ويمكن استخدامها مثل حظر تواجد المرأة مع الرجل بمفردها، لكن بسبب المرض قد يتواجد الطبيب الذكر مع السيدة.

رأي شيخ الأزهر السابق

لفت عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى إن هناك خلافا فقهيا حول الأموال الربوية، موضحا أن شيخ الأزهر الأسبق محمد سيد طنطاوي، أكد أن فوائد البنوك حلال، متابعا: «من يتحدثون يجب أن يتقوا الله ويتكلمون بحق، أو اصمتوا يرحمكم الله، اللي يقول الربا حلال كافر وخارج من الملة، ومفيش أي حاجة بتقول إن أموال البنوك ربا، إيه اللي دخل البنوك في الربا، ولا يوجد في البنك أموال ربوية».