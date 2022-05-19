خالد الجندي: هناك دول قسمت كـ«البسبوسة».. والتفرقة أخطر من عبادة العجل

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبي محمد كان لديه أمنية أن يرجع شكل الكعبة على قواعد إبراهيم، لتكون مستطيلة وليس مربعة، لكن تم تأجيل وإلغاء هذه الأمنية، لأن إسلام أهل هذه المنطقة في حينها جدد، وسيكون هناك ضرر يقع عليهم، متابعا: «سيدنا عمر بن الخطاب كان له جملة مهمة، قال ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، لكن العاقل الذي يفاضل بين الصالح والأصلح».

هناك دولة في المنطقة تقسم كالبسبوسة

أضاف «الجندي»، خلال تقديمه في برنامج «لعلهم يفقهون»، على فضائية «DMC»، مساء اليوم، أن هناك دول في المنطقة تقسم، وكل مستعمر يأخذ خطوة، ويتم التقسيم كالبسبوسة، لكن لأن لمصر جيش قوي، والله سلم، ظلت مصر متماسكة، وإلا كان سيكون الصعيد دولة، وسيناء دولة وهكذا.

قصة مهمة للنبي هارون

تابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: «يعني المجتمع المفروض لما يكون مجتمع على حكومة، ويجي واحد يبقى عاوز يفرق بين الحكومة والشعب، وكده، ويبقى فلحوس ويقول البنك حرام، ده بيبقى عاوز فرقة، والفرقة أخطر من عبادة العجل، زي ما جيه في الحديث في النبي موسى، وأخوه هارون في القرآن الكريم، وبسبب خوف سيدنا هارون إن بني إسرائيل يتقسموا، انتظر لحد ما النبي موسى يرجع من لقاءه مع الله وتعبده، لو لاقيت الناس بتعبد صنم أحيانا، سكوتك بيبقى أحسن من كلامك، سيدنا هارون مكنش بيسكن من المنكر أو جبان».