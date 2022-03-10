في ذكرى رحيله.. أبرز كتب الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق

يوافق اليوم الذكرى الـ12 لرحيل الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق، الذي توفي في 10 مارس 2010، «طنطاوي» مولود في قرية سليم بمركز طما التابعة لمحافظة سوهاج في 28 أكتوبر 1928، تلقى مراحل تعليمه الأولى في قريته ثم التحق بالمعهد الديني وأكمل دراسته وتخرج في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر في 1958.

أبرز المعلومات عن الدكتور محمد سيد طنطاوي

وتدرج في المناصب إلى أن عين عميدا لكلية أصول الدين بأسيوط في 1976، كما عمل بالتدريس في السعودية وليبيا، وعين مفتيًا للديار المصرية في 1986، ثم تولى مشيخة الأزهر منذ عام 1996 إلى رحيله، ودفنه في البقيع بالمدينة المنورة.

كتب الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق

أصدر الدكتور محمد سيد طنطاوي نحو 20 كتابا، من بينها:

«معاملات البنوك وأحكامها الشرعية»

يعتبر الكتاب مرجعية تفصيلية في التعامل مع البنوك وأحكامها الشرعية، ويرى أنه لا مانع من التعامل مع البنوك أو المصارف التي تحدد الربح مقدما، فيقول فيه: «إننا لا نرى نصا شرعيا ولا قياسا نطمئن إليه يمنع من تحديد الربح مقدما، ما دام هذا التحديد قد تم باختيار الطرفين ورضاهما المشروع، ومع هذا من أراد أن يتعامل مع البنوك التي تحدد الأرباح مقدما فله ذلك، ولا حرج عليه شرعا».

«التفسير الوسيط للقرآن الكريم»

ويتناول شرح الألفاظ القرآنية شرحا لغويا مناسبا ثم بيان سبب النزول، ثم ذكر المعنى الإجمالى للآية أو الآيات ثم تفصيل ما اشتملت عليه الآيات من أحكام شرعية ومن آداب سليمة وعظات بليغة وتوجيهات حكيمة، مدعما كل ذلك بالآيات الأخرى وبالأحاديث النبوية الشريفة ومن أقوال المحققين من علماء السلف والخلف.

«بنو إسرائيل في القرآن والسنة»

يقع الكتاب في مجلدين، تناول المجلد الأول منه تاريخ بنى إسرائيل في مختلف عصورهم ، ثم تحدث عن مناهج القرآن الكريم في دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام، وفي المجلد الثاني تحدث عن رذائلهم كما صورها القرآن الكريم ثم عن دعاواهم الباطلة وكيف رد القرآن الكريم.

«الاجتهاد في الأحكام الشرعية»

يتناول الكتاب معانى الاجتهاد، أحكامه وضوابطه، واجتهاد الرسل كما حكى ذلك القرآن الكريم ثم اجتهاد الصحابة والخلفاء الراشدين والتابعين واجتهاد الأئمة الأربعة، ثم أعلام الاجتهاد في العصر الحديث مثل الشيخ محمد عبده والشيخ والمراغى والشيخ شلتوت وغيرهم.

«آداب الحوار في الإسلام»

ويتحدث الكتاب عن أسباب الاختلاف بين الناس وأسس الحوار في الإسلام وعن نماذج من المحاورات حول اليوم الآخر والقرآن الكريم ونماذج من المحاورات التى دارت بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين أقوالهم ، والحوار مع أهل الكتاب ومع المنافقين.