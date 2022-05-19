تجديد حبس مسجل خطر متهم بتعذيب طفل حتى الموت بقليوب (فيديو)

أمرت جهات التحقيق بمركز قليوب في محافظة القليوبية، مساء اليوم الخميس، بتجديد حبس مسجل خطر لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بضرب طفل، ابن صديقة زوجته، حتى الموت، بعد ان تركته والدته لهما لتربيته، بسبب دخول الأم السجن في قضية إيصالات أمانة.

وأمرت جهات التحقيق، في وقت سابق بالتصريح بدفن جثة الطفل، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستعجال تقرير الطبيب الشرعي حول أسباب وملابسات الواقعة، وما إذا كانت الوفاة نتيجة الضرب المبرح من قبل المتهم، وتحرر المحضر رقم 2291 لسنة 2022 مركز قليوب.

الجيران: المتهم دائم التعدي على المجني عليه بالضرب

وأكد عدد من أهالي قرية «أبو سنة»، التابعة لمركز قليوب، من جيران المتهم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المتهم كان دائم التعدي على المجني عليه «يوسف»، 6 سنوات، بالضرب المبرح، وأنهم حاولوا إنقاذ الطفل منه أكثر من مرة، وآخر مرة قبل الواقعة، ظهر الطفل متورم الوجه، وبه إصابة في قدميه، وطفي سجائر، وبعدها علموا بوفاته في منطقة «منطي».

وطالب الأهالي بسرعة محاكمة المتهم، والقصاص للمجني عليه الطفل، الذي راح ضحية التعذيب، بعد أن تركته والدته مع المتهم وزوجته، لدخولها السجن.

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وفاة «يوسف» على يد زوج صديقة والدته

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اعترافات المتهم أمام تحقيقات نيابة قليوب

بالمعاينة تبين وفاة الطفل وبه إصابات وكدمات وسجحات وجروح، وأنه كان مقيم لدى المتهم «محمد ع.»، 47 سنة، سائق مسجل خطر، سبق إتهامه في 12 قضية، وزوجته «رضا م.»، 35 سنة، ربة منزل، بعد دخول والدة الطفل السجن لقضاء فترة عقوبة الحبس عامين، في قضايا إيصالات أمانة.

وتمكنت أجهزة أمن القليوبية من كشف غموض واقعة مصرع الطفل «يوسف ر.»، 6 سنوات، بعد إدعاء مسجل خطر وزوجته وفاته أثناء النوم، حيث تبين أن المتهم تعدى عليه بالضرب، واعترف المتهم، في التحقيقات، بأنه تسبب في إصابة الطفل، وأنه كان دائم التعدي عليه بالضرب، بسبب شقاوته، ومحاولة تأديبه، لكثرة تسببه في المشاكل، وأضاف أنه في يوم الواقعة ضرب الطفل بغرض تأديبه، بسبب عدم سماعه الكلام، وعند محاولة إيقاظه فوجئ به متوفياً.

وقررت نيابة قليوب التصريح بدفن جثة الطفل المجني عليه، وحبس المتهم 4 أيام، قبل أن تقرر اليوم الخميس بتجديد حبسه لمدة 14 يوماً على ذمة القضية.