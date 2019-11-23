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"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بسقارة اليوم: يتضمن أسود ونمور محنطة

"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بسقارة اليوم: يتضمن أسود ونمور محنطة

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