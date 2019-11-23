لقى طفل عمره 12 عاما مصرعه أثناء عبوره مزلقان ميت حلفا، دائرة مركز قليوب فصدمه القطار.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، جرى نقل الجثة لمستشفى قليوب العام وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة.

تلقى اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث على مزلقان ميت حلفا ووفاة طفل صدمه قطار.

انتقل العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، وتبين أنه أثناء عبور الطفل ويدعى "رضا.ا.ا"، 12 عاما مزلقان ميت حلفا صدمه القطار ولقي مصرعه في الحال وانتقل النائب حسين عشماوي عضو مجلس النواب بقليوب إلى مكان الواقعة وجارى استخراج تصاريح الدفن للطفل عقب العرض على النيابة.