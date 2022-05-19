خبير: مصر الأقل عالميا في إنتاج الغازات الدفيئة والأكثر تضررا من التغيرات المناخية

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المكتب الإقليمي لعلوم الفضاء، إن أولويات المرحلة المقبلة، وضحت من أكثر من 10 سنوات، ومصر مقبلة على اتخاذ إجراءات جادة في مواجهة التغيرات المناخية، منها السندات الخضراء، التي تؤكد اتجاه مصر لإنتاج الطاقة النظيفة، من رياح وكهرباء في أسوان وجبال الزيت على البحر الأحمر، وكذلك إنتاج الكهرباء بشكل كبير.

مصر تضرب المثل لكل دول العالم بأنها ليست دولة فقيرة

أوضح النهري، في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز» مع الإعلاميتين آية عبد الرحمن وندى رضا، أن مصر تضرب المثل لكل دول العالم، بأنها ليست دولة فقيرة، وتستخدم المياه المعالجة في الصعيد وغيرها من الأمثلة التي تؤكد دعم الرئيس السيسي لملف مواجهة التغيرات المناخية، وظهر ذلك جليا في مطالبة مصر خلال مؤتمر باريس، بدعم الدول النامية بـ100 مليار دولار سنويا، وكذلك في مؤتمر ريد وجانيرو، كانت الدولة المصرية مهتمة بالطاقة النظيفة بالرغم من أنها تنتج أقل من 0.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة إلا أنها من أكثر الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية ومنها ارتفاع مستوى سطح البحر وغرق أجزاء من الدلتا.

استراتيجة الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية

وأشار النهري، إلى أن استراتيجة الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية التي اعلمها رئيس الوزراء اليوم، تؤكد مشاركة الدولة المصرية للقطاع الخاص والمرأة والشباب في قضية المناخ التي تتطلب مناقشة مجتمعية وهو أمر مطلوب في مثل هذه القضايا، لافتا إلى ان مشاركة المجتمع المدني في مناقشة التغيرات المناخية وكذلك المجتمع الصناعي سيكون له عظيم الأثر خلال الفترة المقبلة، مع مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد النظيف.