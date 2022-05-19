مؤتمر لـ«تمريض المنصورة» حول آليات مواجهة التغيرات المناخية

قالت الدكتورة أمينة النمر، عميدة كلية تمريض جامعة المنصورة، إن التغيرات المناخية أصبحت قضية حاكمة بكل المقاييس وبصورة تستدعي أن يواجهها العالم بمنتهي الحسم والسرعة لكي نواكب التحدي، وفي هذا الصدد أعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، واتخذت مصر خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام ويهدف الي الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكومياً الي 50% بحلول 2025 و100% بحلول 2030 وغيرها من المشروعات البحثية التي تستهدف ترشيد مصادر الطاقة المتجددة.

انعقاد المؤتمر الدولي التاسع لكلية التمريض

جاء ذلك في بيان صحفي لكلية التمريض حول انعقاد المؤتمر الدولي التاسع لكلية تمريض جامعة المنصورة، بعنوان «معا نحو تعليم وممارسات أفضل لمواجهة التغيرات البيولوجية والمناخية»، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط- رئيس الجامعة، والدكتور أشرف حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية، والدكتورة أمينة محمد رشاد النمر، عميد كلية التمريض جامعة المنصورة، رئيس المؤتمر ووقف أعضاء المؤتمر دقيقه حداد لوفاة الدكتورة فردوس عبد الفتاح عميدة كلية التمريض السابقة وأستاذ الباطنة، وعضو مجلس الشورى السابق.

وأكدت الدكتورة عبير محمد زكريا وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، أن من أهداف المؤتمر تحسين خدمات الرعاية الصحية لجميع الأفراد والحفاظ على جودة متميزة في التعليم والبحث والممارسات.

التعرف على كل ما هو جديد في الممارسة التربوية والصحية

وأشارت الدكتورة فوزية السيد أبو سعد، رئيس قسم تمريض الأطفال ومقرر المؤتمر، أن من أهم محاور المؤتمر التعرف علي كل ما هو جديد في الممارسة التربوية والصحية والاطلاع على أوجه التحول الرقمي في التعليم والممارسات الصحية، وتوضيح دور مؤسسات التعليم والصحة في مواجهة التغيرات المناخية والبيولوجية على إنجازات الأفراد، إضافة إلى إلقاء الضوء علي الجديد في منهجية البحث والنشر العلمي، وتوضيح الرعاية الصحية الشاملة وفقا لأحدث الأبحاث العلمية.

300 مشارك وتقديم 100 ورقة بحثية خلال المؤتمر

وأوضحت الدكتورة عهود يوسف الشيخ، سكرتير المؤتمر، أن هناك مشاركة من جميع كليات التمريض علي مستوى جمهورية مصر العربية، إضافة إلى مشاركة جامعة ميسان بدولة العراق الحبيبة وكلية التمريض جامعة واشنطن بأمريكا، لافته إلى أن الحضور الفعلي والافتراضي للمؤتمر كان بمشاركة أكثر من 300 مشارك و تم تقديم 100 ورقة بحثية.

وبدأت الفعاليات بمناقشة الدكتور سحر سليمان، رئيس قسم تمريض صحة المجتمع، عن الدور المؤسسي والتعليمي لمواجهة التغيرات المناخية، بينما تحدثت دكتورة امل ابراهيم- استاذ قسم تمريض صحة مجتمع عن الممارسات القائمة علي الدلائل لمواجهة التغيرات المناخية.

ومن المحاضرات التي تمت مناقشتها «اتفاقية باريس ودور المؤسسات التعليمية في التغيرات المناخية»، للدكتور مسعد سلامة وكيل كلية الاداب جامعة المنصورة.

وأسفر المؤتمر علي العديد من التوصيات، أهمها عمل أرواق بحثية لمواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيرها علي صحة الإنسان.