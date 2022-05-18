«البحث العلمي» تمد فترة التقدم بمقترحات التكيف مع التغيرات المناخية لنهاية مايو

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا صباح اليوم، بناء على طلب مجتمع البحث العلمي المصري، إتاحة مزيد من الوقت للتقدم بمقترحات تلبي تطلعات الدولة، ونظرا لأهمية الموضوع وترقب مجتمع البحث العلمي الدولي لمؤتمر المناخ، تقرر مد فترة التقدم للنداء القومي للباحثين المصريين في الداخل والخارج عن برامج الأكاديمية للتمويل الأخضر.

بريد الإلكتروني لإرسال المقترحات البحثية

وقال رئيس أكاديمية البحث العلمي، إنّه تقرر مد فترة التقدم في مجال «التكيف مع التغيرات المناخية وصون الطبيعة» حتى 29 مايو 2022، من خلال إرسال المقترحات البحثية على البريد الإلكتروني cop27.asrt@gmail.com، وcop27@asrt.sci.eg، بعد ملء نموذج التقدم والاطلاع على الشروط والمجالات المتاحة من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية http://www.asrt.sci.eg/open-calls/asrt-climate-change-action-plan.

ويأتي هذا النداء الموجه ضمن الخطة التنفيذية لوزارة التعليم العالي والبحث االعلمي، للتكيف مع التغيرات المناخية، في إطار الدراسة الاستراتيجية التي أعدتها المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، على هامش مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP 27، الذي تُنظمه مصر ويعقد خلال نوفمبر المقبل.

تنظيم الحدث العالمي بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والبيئة

وتضع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جميع إمكاناتها للمشاركة ضمن منظومة الجهات الرسمية المسؤولة عن تنظيم الحدث العالمي، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والبيئة، والجهات المعنية، للعمل على إنجاحه لما يُمثله من تأكيد على ريادة مصر وتقدير دورها عالميًا.

يذكر أنّ النداء الذي أطلقته الأكاديمية في 7 مايو 2022 لدعم مشروعات البحوث والتطوير والابتكار القومية، يهدف لدعم مؤسسات الدولة في التكيف مع التغيرات المناخية، في إطار المبادرات التي وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار بتنفيذها، من خلال أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمراكز البحثية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار للتعامل مع قضايا تغيرات المناخ، باعتبارها واحدة من أهداف خطة التنمية المُستدامة للدولة التي تعمل وزارة التعليم العالي على تحقيقها، ودعم بحث علمي تطبيقي لإيجاد حلول عملية ومُبتكرة لمجابهة ما يتبع التغيرات المناخية من تأثيرات ومخاطر وتهديدات مُحتملة.