أمين «الغرفة التجارية»: قرار البنك المركزي برفع الفائدة في صالح المواطن

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن البنك المركزي، كان أمام قرار تثبيت الفائدة من أجل تشجيع الاستثمار، أو رفع سعر الفائدة للحد من التضخم، وهذا ما فعله من الثانية لتقليل التضخم، مبينا أن هناك تناغم بين السياسات النقدية والمالية في مصر على المدى القصير والمتوسط والطويل، لافتا إلى أن عائد التجار من التجارة سيكون أقل، ولكن سيقل التضخم في الشارع، من أجل تأمين القدرة الشرائية للمواطن.

أهمية قرار المركزي برفع الفائدة

أضاف «عز» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة»، مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن قرار البنك المركزي برفع الفائدة مهم، مبينا أن هناك محاولة لإيجاد السيولة في البنوك مدة أطول، لافتا إلى أن البنك المركزي كان مضطرا لرفع الفائدة.

الدولة مستمرة في تنفيذ تكافل وكرامة

أوضح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الدولة مستمرة في تنفيذ تكافل وكرامة وحياة كرامة، وكذلك تتحمل مليارات عن السلع الاستهلاكية المختلفة، وزادت الخامات الأساسية لعمل الإنتاج، وكذلك الحفاظ على الأسعار في متناول الجميع، متابعا: أن «أزمة روسيا وأوكرانيا صعبت الدنيا، والدول بقيت تقول لبعض أنت هتبعلي إيه وأنا هبيعلك إيه، والدولة قالت للقطاع الخاص إنه يشارك في كل المبادرات ويتبث الأسعار وتحمل الخسائر عشان هو جزء من المجتمع وأنا بوجه الشكر ليهم، والبنوك هتقدم ودائع مستحدثة لـ3 سنين و5 سنين، لأن التضخم الخارجي مستمر والفيدرالي الأمريكي هيرفع الفايدة باستمرار».