أسعار الذهب اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة

اتخذ البنك المركزي المصري، في اجتماعه الذي انتهى منذ قليل، قرارا برفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس بنسبة 2%، وهو ما يفتح باب التساؤلات والترقب حول تغير العملات وأسعار الذهب اليوم في مصر بعد اجتماع البنك المركزي.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم في مصر بعد اجتماع البنك المركزي وقراراه حول سعر الفائدة، حيث سجلت ارتفاعا ملحوظا حيث سجل عيار 18 في بداية تعاملات اليوم الخميس نحو 906 جنيهات للبيع و893 جنيها للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، قيمة 1047 جنيها للبيع و1057 جنيها للشراء، وتغير الآن بعد قرار المركزي، وهو ما نعرض تفاصيله في السطور التالية.

أسعار الذهب اليوم

سجل عيار 24 نحو 1200 جنيه للبيع، و1223 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1050 جنيها للبيع، و1070 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 900 جنيه بيع، بينما وصل سعر الشراء إلى 917 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 8400 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الشراء إلى 8560 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال

وتباينت أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي في أسواق المال، حيث سجل عيار 24 في أسواق المال اليوم نحو 1083 جنيها «59.26 دولار»، وعيار 21 نحو 948.06 جنيه «51.86 دولار»، وعيار 18 نحو 812.62 جنيه «44.45 دولار»، الجنيه الذهب نحو 7584 جنيهًا «414.86 دولار».

ودائما ما يتأثر سعر الذهب بالدولار الأمريكي لوجود علاقة عكسية بينهما.

وأرجع نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، لـ«الوطن»، زيادة سعر الذهب إلى المضاربين وكثرة إقبال المستثمرين على شرائه، مقابل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لافتًا إلى أن السوق يسوده الترقب والحذر بسبب تقلب السعر.