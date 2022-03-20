أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية.. تخفيضات تصل لـ25%

وفرت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية السلع الغذائية بأسعار تناسب جميع الفئات، وذلك لتوفير كافة احتياجات الأسرة في شهر رمضان والقضاء على غلاء الأسعار وجشع التجار والتأكيد على مراقبة الأسواق.

المجمعات الاستهلاكية في الإسكندرية

ووضعت مديرية التموين عددًا من الإجراءات والاستعدادات في جميع المجمعات الاستهلاكية، من أجل رفع العبء على المواطن السكندري، والتأكيد على توفير كافة السلع وبأسعارها دون غلاء.

وقال المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن الإسكندرية تشهد افتتاح معرض أهلًا رمضان الذي يقام سنويا بأرض المعارض بكوتة بمنطقة الأزاريطة، مع ضخ كميات من السلع في المجعمات الاستهلاكية، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين ومجلس الوزارء ورئيس الجمهورية حيال توفير السلع الرمضانية.

وأضاف «سعد الله» أنه يوجد في معرض أهلًا رمضان عدد من الشركات إضافة إلى قيام وزارة التموين بوضع أحد الباكيات لوجود مفتش مقيم لمتابعة المعرض وورود أى شكاوى من المواطنين خلال التواجد في المعرض للتاكد من اتباع التعليمات، لافتًا إلى افتتاح المعرض مساء اليوم.

معرض أهلا رمضان في الإسكندرية

ومن المقرر إقامة أكبر معرض لـ«أهلًا رمضان» في منطقة الأزاريطة، وسط الإسكندرية، حيث من المقرر مشاركة عدة شركات في المعرض سواء قطاع أعمال أو شركات خاصة أو سلاسل تجارية، وتم الإعلان قوائم الأسعار بتخفضيات.

أسعار السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية

وتشمل معارض «أهلًا رمضان» جميع السلع الغذائية والمنتجات بأسعار تنافسية تقل 20% و25% عن الأسواق وبجودة عالية، لتشارك من جديد في دعم الاقتصاد الوطني وتقديم أفضل المنتجات للمواطنين.