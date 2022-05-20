«بوينج» تطلق كبسولة إلى الفضاء في رحلة تجريبية بدون طاقم

أطلقت شركة «بوينج»، الأمريكية لصناعة الطائرات، كبسولة «ستارلاينر» إلى الفضاء برحلة تجريبية دون طاقم، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

LIVE: @BoeingSpace's #Starliner spacecraft launches aboard a @ULALaunch Atlas V rocket on a demonstration flight to the @Space_Station.



Liftoff of NASA's Orbital Flight Test-2 is expected at 6:54pm ET (22:54 UTC). https://t.co/dTIaMghnpS — NASA (@NASA) May 19, 2022

وقالت شبكة «سي إن إن»، الإخبارية الأمريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية، إن شركة «بيونج»، أطلقت كبسولتها الفضائية، المصممة لنقل رواد الفضاء من وإلى محطة الفضاء الدولية، في مهمة غير مأهولة نحو الموقع المداري، بعد فشل محاولتين سابقتين لإكمال المهمة.

إطلاق الكبسولة «ستارلاينر» على متن صاروخ «أطلس في»

وانطلقت الكبسولة «ستارلاينر»، الفضائية في الساعة 6:54 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، على متن صاروخ «أطلس في»، من قاعدة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا.

الكبسولة ستقضي حوالي 24 ساعة في الطيران بحرية قبل وصولها إلى محطة الفضاء الدولية

وأشارت «سي إن إن»، إلى أنه حال سارت الأمور على ما يرام، فإن الصاروخ سينقل الكبسولة إلى المدار، وستنفصل الكبسولة عن الصاروخ وتقضي 24 ساعة في الطيران بحرية قبل وصولها إلى محطة الفضاء الدولية وإجراء اتصال لطيف، والالتحام بالمحطة، حيث تم ضبطها بالبقاء لمدة تقل عن أسبوع.

وأوضحت شبكة «سي إن إن»، أنه يوجد على متن الكبسولة بعض الإمدادات لرواد الفضاء الموجودين بالفعل على متن «محطة الفضاء الدولية» بالإضافة إلى دمية ترتدي بدلة فضاء، تُدعى روزي.