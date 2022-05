«بوينج» تطلق كبسولة إلى الفضاء في رحلة تجريبية بدون طاقم

أطلقت شركة «بوينج»، الأمريكية لصناعة الطائرات، كبسولة «ستارلاينر» إلى الفضاء برحلة تجريبية دون طاقم، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

LIVE: @BoeingSpace's #Starliner spacecraft launches aboard a @ULALaunch Atlas V rocket on a demonstration flight to the @Space_Station.



Liftoff of NASA's Orbital Flight Test-2 is expected at 6:54pm ET (22:54 UTC). https://t.co/dTIaMghnpS