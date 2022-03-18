انطلاق صاروخ روسي باتجاه محطة الفضاء الأمريكية

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، اليوم، عن استعدادها لاستقبال الفريق الروسي المكون من 3 رواد فضاء، اليوم، وذلك عقب إقلاعهم باتجاه المحطة الدولية على متن صاروخ سويوز.

وبحسب وكالة الفضاء الدولية، يقود الطاقم رائد الفضاء أوليج أرتيمييف، وبرفقته كل من دنيس ماتفييف وسيرجي كورساكوف، مشيرة إلى أن رحلتهم ستستغرق حوالي ثلاث ساعات باتجاه المحطة، حيث سيستقبلهم فريق مكون من 7 أفراد، 2 منهم روس و4 أمريكيين وآخر ألماني.

استثناء المجال الفضائي من العقوبات

على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو نتيجة ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014، إلا أن التعاون الفضائي بينهما لم يتوقف وتم استثناؤه من تلك العقوبات وحتى عام 2018، بعد أن قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعيين دميتري روجوزين رئيسًا لوكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس»، بحسب ما نشرته صحيفة «واشنطن بوست».

لا نية لدى الطرفين لإيقاف التعاون الفضائي

وبحسب الصحيفة، قال مدير برنامج المحطة الفضائية لدى ناسا جويل مونتالبانو، إن أمريكا لا يمكنها وحدها إدارة الوكالة الفضائية، حيث إنها قامت على مبدأ الاعتماد المتبادل، وهو ما يؤكد الحاجة المستمرة لتواجد الجانب الروسي.

وأضاف مونتالبانو، أن الروسيين لم يعلنوا حتى تلك الحظة عن رغبتهم في إنهاء ذلك التعاون، مشيراً إلى أن ذلك يعني استمرار العمليات، مثلما حدث اليوم، في إشارة إلى أن الأمر لا يتأثر بالعقوبات الدولية التي فرضها الطرفان على بعضهما نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتهديدات من جانب الطرفين بإلغاء جميع الاتفاقيات بينهما.

وبحسب الصحيفة، يتم الاعتماد على أجهزة دفع الصواريخ الروسية، لتصحيح مسار المحطة، والحفاظ على إبقائها على الارتفاع الصحيح وتجنب اصطدامها بأي أجسام في مسارها.

وكانت روسيا قد شنت عملية عسكرية على أوكرانيا، من أجل الحفاظ على حدودها وأمنها القوميين.