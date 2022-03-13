تحذير من سقوط محطة الفضاء الدولية.. واستغاثات لرفع العقوبات

يسيطر على العالم في الوقت الحالي عدة مخاوف من نتيجة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول على روسيا وتأثيرها على سقوط محطة الفضاء الدولية، وذلك وفقاً لما أعلنه دمتري روجوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس»، إذ طالب بضرورة رفع تلك العقوبات في أسرع وقت ممكن، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية».

تحذيرات من سقوط محطة الفضاء الدولية

وحول تفاصيل سقوط محطة الفضاء الدولية، قال «روجوزين» إنّ الاضطراب الذي ربما يحدث في أثناء التشغيل داخل المركبات الفضائية الروسية سينتج عن العقوبات المفروضة على موسكو، مشيراً إلى تأثير الاضطراب على تزويد محطة الفضاء الدولية مما يؤثر على الجزء الروسي من المحطة، لافتا إلى أنَّ ذلك الجزء المتضرر هو الذي يسمح بتصحيح مدار البنية المدارية.

رئيس وكالة الفضاء الروسية يبعث رسائل دعم للجيش الروسي

وتابع «روجوزين»، أن محطة الفضاء الدولية التي تزن نحو 500 طن ربما تهبط على البر أو في البحر، والمخاوف السابقة نشأت بعد فرض العقوبات.

ويشار إلى أنَّ رئيس وكالة الفضاء الروسية، من أشد الداعمين لعمليات الجيش الروسي في أوكرانيا، إذ أنّه ينشر باستمرار رسائل دعم لعناصر الجيش على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكّد أنَّ قطع الحطام الفضائية أمر خطير للغاية وأنّ تصحيح مدار المحطة في المتوسط 11 مرة في السنة وهو الأمر الذي يضمنه الجانب الروسي، وفي وقت سابق نشر رئيس «روسكوزموس» خريطة للعالم، تظهر المكان المحتمل لسقوط المحطة، قائلًا: «إذا سقطت محطة الفضاء الدولية فإن روسيا ستكون في مأمن إلى حد كبير من الخطر»

نداء للغرب للتفكير في العقوبات المفروضة على روسيا

ووجه «روجوزين» نداء إلى سكان عدد من البلدان وتحديدًا التي يحكمها الغربيون قائلاً: «يجب أن يفكروا في ثمن العقوبات ضد روسكوزموس»، ووصف الذين فرضوا الإجراءات الانتقامية بـ«المجانين»، على حد تعبيره، فيما تعمل وكالة الفضاء والطيران الأمريكية «ناسا» في الوقت الحالي على إيجاد بديل.