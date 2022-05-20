الخطيب: مصر تتخذ قرارات استباقية اقتصادية شديدة لحماية المواطن

استعرض الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، عناوين الصحف الصادرة غدًا الجمعة، وذلك خلال حلقة الخميس من برنامج «مانشيت» الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي عبر فضائية «cbc».

وبدأ الخطيب بالدعوات المصرية للحل السلمي للنزاع الروسي الأوكراني والذي يتناول الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الاوكراني، واصفًا الموقف المصري بأنه وقفة حيادية محترمة في هذه الازمة ولم تنحاز لأي طرف في الوقت الذي ينقسم فيه العالم كله بين القطبين مشددًا على أن مصر تقف من أول الأزمة موقف حيادي محترم في الأزمة الروسية الأوكرانية.

مصر ستتجاوز الأزمة الروسية الأوكرانية

كما استعرض الخطيب خبر جريدة «الوطن» عن تصريح مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين عن فيروس كورونا المستجد والذي جاء بعنوان «مستشار الرئيس: الوضع الوبائي في مصر مستقر تمامًا»، مشددًا على أهمية هذا الخبر والتي تسلط الضوء على أزمة كورونا التي أرهقت العالم، ومن بعدها جاءت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية متوقعًا أن تتجاوز مصر الأزمة الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية، معتبرًا أن أزمة كورونا هي الأزمة الأقسى التي مرت بها مصر.

وأشاد الخطيب بالقرارات الاستباقية التي يتخذها البنك المركزي المصري وقرارات الحكومة الاستباقية، معتبرًا أن هذه القرارات التي تستبق أي أزمة تخطيط جديد في الدولة المصرية لم يكن موجود في مصر، مضيفا: «كان زمان تحصل الأزمة بعدها تحدث التوابع.. لا مصر مبتستناش الأزمة تقع بنلاقي فيه قرارات استباقية اقتصادية شديدة ووقائية، وده اللي حمى مصر في الأزمة الاقتصادية اللي مرت بيها بعد 30 يونيو والأزمة اللي مرت بيها أثناء كورونا والأن اثناء الأزمة الروسية الأوكرانية».