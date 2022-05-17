أحمد الخطيب: فتاوى تحريم التعامل مع البنوك تضرب الاقتصاد القومي

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «الوطن»، إنّ تحريم التعامل مع البنوك جريمة، ولا يجب أن نتعامل معها باعتبارها «خطاب ديني»، لأنه يضرب الاقتصاد القومي.

وأضاف «الخطيب» في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد: «هذه الفتوى أمن قومي، فلا يمكن أن نجيز القتل أو السرقة، وعندما أصدر البنك المركزي شهادة الـ18% للحفاظ على اقتصاد الدولة، خرج عدد من المشايخ وقالوا إن الفوائد حرام ولا تجوز».

ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة تحريم التعامل مع البنوك

وتابع رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «الوطن»: «يجب أن نحاسب كل من ارتكب هذه الجريمة، ومنذ سنوات، عندما أعلنت الدولة اكتتابًا لقناة السويس خرج بعض المشايخ وقالوا إنها حرام، وزعموا أنها فوائد ربوية، وبالتالي لا يجب أن نتعامل بمنطق الرأي والرأي الآخر في هذه المسألة».

في سياق منفصل، تحدث عن قضية المستريح، وكشف مفاجأة من العيار الثقيل مشددًا على استحالة إثبات الأهالي ملكية الأشياء التي منحوها لمصطفى البنك، المعروف إعلاميا بـ«مستريح أسوان».

جميع فئات المجتمع ضحية لهذه الظاهرة

وأكد، أن جميع فئات المجتمع وقعوا ضحية لهذه الظاهرة، ومنهم شخصيات عامة، وشخصيات رياضية كبرى، ومنهم أحد الرياضيين الآن في مصر، وكان ذلك في واقعة شهيرة عام 2013، ولم يحصل على حقوقه بسبب عدم وجود إثبات.

وحذّر رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «الوطن»، من ظاهرة المستريح، مشددًا على أنه لا يتعامل بشكل قانوني، إذ لا يقوم يوثق الأموال أو الممتلكات التي يحصل عليها من المواطنين.