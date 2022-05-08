أحمد الخطيب: الهجوم الإرهابي في سيناء رد على النجاح التاريخي لمسلسل الاختيار

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «الوطن»، إنّ الحادث الإرهابي الذي وقع في سيناء أمس السبت، جاء ردا على النجاح الكبير والتاريخي لمسلسل الاختيار في نسخته الأخيرة، التي تعتبر أكبر ضربة لتنظيم الإخوان منذ 9 سنوات، لافتا إلى أنّ الضربة الأولى كانت بثورة 30 يونيو وعزل محمد مرسي، والضربة الثانية بفض اعتصام رابعة المسلح، والضربة الثالثة للتنظيم الإرهابي من خلال مسلسل الاختيار.

الخطيب: الاختيار حفظ الحقيقة داخل وجدان الشعب المصري

وأوضح الخطيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، أنّ مسلسل الاختيار حفظ الحقيقة داخل وجدان الشعب المصري وأكد الحاضر، وأتاح للمصريين الحق في المعرفة بدلا من الخطف والتزييف، لافتا إلى أنّ هذه الضربة ظهرت آثارها بمجرد انتهاء مسلسل الاختيار، حيث قامت حرب شرسة على الدولة المصرية من الداخل والخارج، من خلال كم كبير من الشائعات والحملات الإعلامية الضخمة ضد مصر، تبعها هجوما مسلحا اليوم.

مصر تخوض حربا مع الإخوان منذ الإعلان عن الاختيار

وأشار الخطيب، إلى أنّ الحرب التي تواجهها مصر مع الإرهاب بدأت منذ إعلان مسلسل الاختيار، مرورا بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح مشروع توشكى وحفل إفطار الأسرة المصرية، حين طالب بحوار وطني سياسي، موضحا أنّ مصر أمام حرب مع تنظيم الإخوان الإرهابي، تظهر معالمها من خلال تشويه مسلسل الاختيار، ومحاولة تنظيم الإخوان الإرهابي فرض نفسه بالقوة على الواقع المصري، من خلال حربه الإعلامية من الخارج.

الداخلية تكشف حقيقة فيديو مفبرك

وأضاف رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الوطن، أنّ أحد الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، زيّف مقطع فيديو في الأيام الماضية، فبرك خلاله اعتداء ضابط شرطة على أحد المواطنين، حتى كشفت وزارة الداخلية حقيقته، مشيرا إلى أنّ الدولة المصرية تحارب في سيناء وتدفع الثمن نيابة عن الأنظمة السابقة وتحارب بالتنمية، بينما أكد الرئيس السيسي الأرقام والإحصائيات والاستعدادات التي حققتها الدولة: «مصر تربط سيناء بالوادي، بعد انعزالها لآلاف السنين».

الخطيب: لم يعد للإخوان وجود من 90 عاما لأول مرة

وأكد الخطيب، أنّ جماعة الإخوان الإرهابية تهدف من معركتها في سيناء، إلى إحداث رد فعل على التأثير الكبير الذي حققه مسلسل الاختيار في حفظ الذاكرة الوطنية التاريخية للشعب المصري، وفرض نفسها بقوة على الواقع المصري من جديد، ويتوهمون أنّهم يستطيعون فرض أنفسهم بعد أن لفظتهم الدولة والشعب.

وتابع أنّ بعض وسائل الإعلام الإقليمية لا تحفظ للدولة المصرية قيمتها وهيبتها، وتفتح عليها هجوما منذ اللحظة الأولى لعرض مسلسل الاختيار: «تنظيم الإخوان لم يعد له وجود لأول مرة في مصر منذ 90 عاما وهو نجاح للدولة المصرية وأجهزتها الأمنية، وفلول الإخوان في الخارج تبث الشائعات والأكاذيب على الدولة المصرية، وعملية اليوم الإرهابية يحاول التنظيم من خلالها إثبات أنّه ما زال على قيد الحياة».