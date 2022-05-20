عبدالهادي القصبي من «السيد البدوي»: شاهدت فرحة المصريين وحبهم لآل البيت

عبر الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها، بمناسبة وجوده بمدينة طنطا بميدان سيدي أحمد البدوي خلال الاحتفال برجبية سيدي أحمد البدوي عن سعادته لمشاهدته فرحة المصريين وحبهم لأهل بيت رسول الله، وقال القصبي في تصريح له منذ قليل، حفظ الله مصر من كل سوء وحفظ المصريين وجعل أيامهم كلها خير وبركة وفرح واطمئنان بنعم الله عز وجل.

مشيخة الطرق الصوفية

جاء ذلك في إطار احتفالية مشيخة الطرق الصوفية برجبية سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا، بحضور الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية.

وشهد مقر الطريقة القصبية، والتي أسسها أحمد عبدالهادي القصبي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، احتفالية المئات من مشايخ الطرق الصوفية ومريديهم.

توافد الآلاف من أبناء الطرق الصوفية والمريدين

كما شهد مسجد العارف بالله أمس سيدى أحمد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية توافد الآلاف من أبناء الطرق الصوفية ومريدي ومحبي العارف بالله للاحتفال بـ«الليلة الكبيرة» للرجبية حيث شهدت الليلة الختامية للرجبية إقبالا من المريدين على المسجد الأحمدي والمقام.