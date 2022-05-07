الأعلى للطرق الصوفية ينعى شهداء غرب سيناء: «الإرهاب مصيره إلى زوال»

نعى المجلس الأعلى الطرق الصوفية، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا إثر قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء، أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، مؤكدا دعم جموع المصريين للقيادة السياسية وقواتنا المسلحة وأجهزة الشرطة لجهود مكافحة الإرهاب، واقتلاع جذوره، صرح بذلك المتحدث باسم المشيخة العامة للطرق الصوفية أحمد قنديل.

دعوة المجتمع المصري للتصدي ومجابهة خطر الإرهاب

ودعا «قنديل» المجتمع المصري إلى التوحد والالتفاف حول هدف التصدي ومجابهة خطر تلك الجماعات الإرهابية المتطرفة ودحر معاقل الإرهاب والأفكار الهدامة والأعمال الإجرامية التي تستهدف قوات الأمن والمواطنين الأبرياء.

الطرق الصوفية: خالص العزاء لأسر الشهداء

وتابع المتحدث الرسمي للمشيخة: «الإرهاب مصيره إلى زوال بإذن الله، وسوف تتطهر مصر من تلك الجماعات الإرهابية التي تخالف تعاليم الإسلام بقتل النفس التي حرم الله قتلها، وبالأخص قواتنا المسلحة التي تسهر على الدفاع عن حدودنا».

وتقدمت المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، بخالص العزاء لأسر الشهداء، وللمصريين عمومًا في هذا الحادث الأليم.