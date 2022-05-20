بريطانيا تحسم الجدل حول العلاقة بين الكلاب وانتشار التهاب الكبد الغامض

قالت صحيفة ميرور البريطانية إن الفريق الطبي الذي كان يحقق في صلة مرض التهاب الكبد الغامض الذي ينتشر بين الأطفال والتعامل مع الكلاب، في وقت ينتشر المرض في العالم بسرعة خلال الأسابيع الماضية، خصوصا بريطانيا التي تعد الدولة الأكثر تسجيلا للإصابات بالمرض الذي حذرت منه منظمة الصحة العالمية أو على الأقل الثانية.

وقال كالوم سمبل، أستاذ صحة الطفل والطب تفشي المرض في جامعة ليفربول في مؤتمر صحفي، إن التحقيقات لم تجد أي دور لأي امتلاك للكلاب أو الاتصال الأخير مع الكلاب في حالات التهاب الكبد الغامض.

176 شخصا يعانون مرض التهاب الكبد الغامض منذ 10 مايو

واعتبارًا من 10 مايو، عانى 176 شخصًا من ظهور مفاجئ لالتهاب الكبد الغامض في المملكة المتحدة، منهم 128 في إنجلترا و28 في أسكتلندا و13 في ويلز و9 في أيرلندا الشمالية.

وتقع معظم الحالات في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات على الرغم من أن بعض المراهقين، قد تم تشخيصهم مؤخرًا بالمرض.

وقد عانى العديد من المصابين من القيء والإسهال، وتم الإبلاغ عن حالات في جميع أنحاء العالم، حيث قالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إنها تحقق في 180 حالة إصابة على الأقل.

الغموض يتواصل حول انتشار فيروس التهاب الكبد الغامض

وكان من المقرر أن يعلن البروفيسور سمبل أن هناك ما يشير إلى دور الكلاب في إصابة الأطفال الذين يعانون من التهاب الكبد الحادة.

وأكد الخبراء الذين حضروا المؤتمر أنه ليس هناك سبب واضح حتى الآن للمرض، وكانت فرضية علاقة الكلاب بالمرض، بدأت عندما تم إجراء استطلاع تبين من خلاله أن سبعين في المئة من الأطفال الذين يعانون المرض هم ممن يتعاملون مع الكلاب أو يقتنون الكلاب.

البروفيسور سمبل يوضح طبيعة العلاقة بين كورونا والالتهاب الكبدي الغامض

وقال البروفيسور سمبل إن فيروس كورونا يتحرك إلى أسفل قائمة الأسباب المحتملة لمرض التهاب الكبد الغامض، على الرغم من ذلك قال خبراء آخرون إنه قد لا تزال تلعب دورا غير مباشر، ولكن لا يزال يجري النظر فيها.

ويجري النظر في صلة كورونا بالفعل بالمرض عن كثب لأنها عادة تواكب الإصابة أعراض مثل الإسهال والقيء والحمى التي ترافق كورونا كذلك.

وقال البروفيسور ويل ايرفينج، وهو خبير في التهاب الكبد من جامعة نوتنجهام، إنه قد يكون من الصعب التوصل إلى أي استنتاجات حول دور كوفيد 19 لأن مستويات انتشار كوفيد في عدد السكان كانت عالية جدا.