إصابة 180 طفلا بمرض التهاب الكبد الغامض في أمريكا

تحقق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الآن في 180 حالة لأطفال أصيبوا فجأة بمرض التهاب الكبد الغامض في 36 ولاية وإقليم، بزيادة 71 حالة منذ آخر تحديث لوكالة الصحة العامة في وقت سابق من هذا الشهر، وفق ما نقلته شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.

وقال مركز السيطرة على الأمراض، في بيان مساء أمس، إن الغالبية العظمى ليست حالات جديدة من التهاب الكبد الغامض، وإنما زاد عدد المرضى الخاضعين للتحقيق حيث تدرس الوكالة عن كثب البيانات التي تعود إلى أكتوبر من العام الماضي، ما يوسع دائرة المصابين.

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9% من المصابين يحتاجون زراعة كبد

التهاب الكبد هو التهاب في الكبد يحدث عادةً بسبب فيروسات التهاب الكبد A وB وC وD وE، لكن الحالات التي يحقق فيها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها غير معتادة لأن الأطفال لم يثبتوا إصابتهم بهذه الفيروسات وقد عانوا من أعراض شديدة مع حاجة 9٪ منهم لزراعة كبد وهو أمر نادر الحدوث.

وحدد مركز السيطرة على الأمراض 5 وفيات على الأقل بالمرض، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي وفيات منذ فبراير، ويتم التحقيق في عدوى الفيروس الغدي باعتباره السبب المحتمل، حيث ثبت أن ما يقرب من نصف الأطفال وجدت عينتهم إيجابية لمسببات الأمراض.

والفيروس الغدي هو فيروس شائع يسبب عادة أعراض البرد أو الإنفلونزا، لكنه ليس سببًا معروفًا لالتهاب الكبد لدى الأطفال الأصحاء.

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اختبارت لمعرفة علاقة فيروس كورونا بالالتهاب الكبدي الغامض

ويجري مركز السيطرة على الأمراض أيضًا اختبارات معملية لمعرفة ما إذا كان فيروس كورونا قد يكون سببًا محتملاً أيضًا، على الرغم من أن الأطفال في المجموعة الأولية في ألاباما لم يكن لديهم فيروس كورونا.

ونبهت المملكة المتحدة منظمة الصحة العالمية لأول مرة إلى حالات التهاب الكبد الشديدة لدى الأطفال الشهر الماضي، وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، في تحديث الأسبوع الماضي، إن الفيروس الغدي هو أكثر الفيروسات التي يتم اكتشافها شيوعًا في العينات التي تم اختبارها هناك، حيث حددت البلاد 176 حالة حتى 10 مايو.

وقال مركز السيطرة على الأمراض (CDC) إن التهاب الكبد الحاد عند الأطفال لا يزال نادر الحدوث، لكنه طلب من الآباء الانتباه إلى أعراض مثل اليرقان وهو اصفرار الجلد.