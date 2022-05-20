مسؤول بالنواب الأمريكي: الشراكة مع مصر في مكافحة الإرهاب بالغة الأهمية

أكد رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط والإرهاب الدولي بمجلس النواب الأمريكي النائب «تيد دويتش»، أمس، أن الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر في مجال مكافحة الإرهاب بالغة الأهمية، وذلك بحسب ما كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأكد رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط والإرهاب الدولي بمجلس النواب الأمريكي وقوف بلاده مع مصر ضد الإرهاب والعنف، مضيفا: «أدين الهجومين الأخيرين ضد الجنود المصريين في سيناء»، وذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم.

رؤية مصر لمواجهة الإرهاب.. استراتيجية شاملة ذات طبيعة عالمية

واستطاعت مصر تقديم رؤية شاملة ذات بعد عالمي في مواجهة التنظيمات الإرهابية، ولاقت إشادات دولية واسعة وجرى مناقشتها في مختلف المحافل الدولية.

وتقوم رؤية مصر على أساس تبني استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب من خلال تجفيف منابع تمويله، وكذلك المواجهة الفكرية معه والتي تكتسب أهمية أكبر حتى من المواجهة الأمنية.

مواجهة الإرهاب بالتنمية والتطوير.. سيناء نموذج

واعتمدت مصر في استراتيجيتها لمواجهة ومكافحة الإرهاب على التنمية والتطوير كأحد أهم السبل لقطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة التي تسعى لاستغلال بعض الظروف المعيشية لهم للتأثير عليهم.

وكانت سيناء نقطة مهمة للتأكيد على فكرة مكافحة الإرهاب بالتنمية والتطوير من خلال مجموعة من المشروعات التنموية التي تبنتها الدولة في أرض الفيروز.

استمرار الجهود في مواجهة التنظيمات الإرهابية

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة التلول فى شمال سيناء، تمكنت من إحباط محاولة أحد العناصر الإرهابية تنفيذ عمل انتحاري ضد أفراد الكمين، وتبادلت معه إطلاق النيران، ما أدى إلى مقتله والعثور بحوزته على «حزام ناسف – 2 قنبلة يدوية – سلاح آلى – 4 خزينة خاصة به – عدد 112 طلقة من ذات العيار».

يأتى ذلك استمراراً لجهود وزارة الداخلية فى مواجهة المحاولات اليائسة للعناصر الإرهابية والتى تسعى لاستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة