«القومي لحقوق الإنسان»: إلغاء الطوارئ يتوج جهود مكافحة الإرهاب

أعربت الدكتورة نهى طلعت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن سعادتها وفخرها بقرار إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

حالة الطوارئ

وأضافت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القرار يعطي مؤشرات عالية جدا للتحسن، والأمان، مشيرة إلى أن كل الجهود في السنوات الماضية أتت ثمارها، ودماء الشهداء لم تذهب سدى، مؤكدة أن القرار جاء اليوم ليتوج الجهود المصرية في مكافحة الإرهاب، وترسيخ الأمن في المجتمع المصري رغم كل المخاطر التي تحيط بالدولة المصرية.

إلغاء حالة الطوارئ

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقال في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»: «يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

وأضاف السيسي: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء، وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار، ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».