محافظة أسيوط تنظم دورة تدريبية مجانية على الحرف التراثية واليدوية

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن قيام إدارة التعاون بديوان عام المحافظة، بتنظيم دورة تدريبية على الحرف التراثية واليدوية بالمجان، في الفترة من 1 يونيو المقبل وحتى 31 يوليو 2022، بمقر وحدة خان الخليلي بمركز الفتح الكائنة بمدرسة بدر الثانوية الصناعية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنمية الموارد الذاتية وإحياء الحرف التراثية والتقليدية للمحافظة، والحفاظ عليها من الاندثار وتوفير فرص عمل وتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل في القطاعات المختلفة، تماشيًا مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشباب، وتنفيذًا لخطة الدولة في التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تصنيع منتجات خان الخليلي

وأكد محافظ أسيوط حرص المحافظة على تنظيم العديد من الدورات التدريبية على أعمال الخياطة وتصنيع منتجات خان الخليلي والخرز والمشغولات اليدوية تحت إشراف مدربين متخصصين لإحياء الحرف التراثية والتقليدية بالمحافظة وتدريب الشباب على هذه الصناعات مع تطويرها باستخدام الأساليب العلمية طبقًا للإمكانات المتاحة لتوفير فرص عمل وتدريب وتأهيل للشباب من الجنسين لسوق العمل في كافة القطاعات والمجالات.

دورة تدريبية لمدة شهرين

وأشارت ناهد محمد، مدير إدارة التعاون بالمحافظة، إلى أن الدورة التدريبية تستمر لمدة شهرين في الفترة من 1 يونيو حتى 31 يوليو بدون رسوم بمقر وحدة خان الخليلي بمركز الفتح الكائنة بمدرسة بدر الثانوية الصناعية، ويتم التدريب على الحرف اليدوية وتشمل الخياطة والكروشيه وأشغال الخرز بالاستعانة بمدربي إدارة الإنتاج والمتخصصين.