دورة تثقيفية عن الحرف التراثية لأندية الفتاة والمرأة بمراكز شباب كفر الشيخ

نظمت أندية الفتاة و المرأة بمحافظة كفر الشيخ، الدورة التثقيفية عن الحرف التراثية بمركز شباب دسوق بمشاركة 15 عضوة من مراكز شباب دسوق و شباس عمير وشنو، حيث تستمر الورش التدريبية للدورة التثقيفية للحرف التراثية لمدة 3 أيام قادمة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ الإدارة العامة للشباب، ومنسقي أندية الفتاة و المرأة .

حزمة من البرامج التدريبية المتنوعة

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، دعم المديرية الكامل لتمكين المرأة والفتاة من خلال حزمة من البرامج التدريبية المتنوعة والأنشطة الرياضية والثقافية بمراكز شباب كفر الشيخ، وغيرها التي يتم من خلالها إكساب الخبرات والمهارات واستثمار طاقاتهن الإبداعية وفتح آفاق جديدة أمامهن لبدء مشروعاتهن الخاصة.

وأشار محروس إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم إحياء المهن التراثية ودعم صناعها، و لا يمكن إغفال دور المرأة في تطويرها، فهي محور البناء وأساس الإبداع، وقامت بتدريب الورشة رانيا أبو شادي، مدربة الخيامية.

دروات تعليم الحرف

تأتي الدورات التثقيفية على الحرف اليدوية والتراثية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ومديرية التضامن الاجتماعي وبعض الجمعيات الأهلية المتخصصة، وذلك لتمكين المرأة اقتصاديا في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتمكين وفق رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة.

وتنظم مراكز الشباب الكثير من هذه الدروات بالأماكن المختلفة ويجري اختيار السيدات والفتيات المشاركات لتعليمهن الحرف المختلفة.