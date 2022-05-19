رفع 205 أطنان قمامة ومخلفات في شوارع وميادين محافظة أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بشوارع وميادين قرى ومراكز المحافظة، لتحسين منظومة النظافة والحفاظ على الشكل الجمالي للقرى، وذلك تنفيذًا لخطة المحافظة في رفع كفاءة الشوارع والميادين والنهوض بمنظومة النظافة والتجميل، لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحديدًا رفع مستوى النظافة وتحسين البيئة طبقاً للإمكانيات المتاحة، تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة للصعيد وفقًا لرؤية مصر 2030.

شن حملات مكبرة

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم شن حملات مكبرة نظافة ورفع المخلفات من نقاط تجميع القمامة والحاويات وصناديق القمامة المنتشرة بالشوارع، تمهيدًا لنقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيدًا عن الكتلة السكنية، لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة، فضلًا عن الحملات اليومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية باستخدام لوادر وحاويات وسيارات القمامة والقلابات وغيرها من معدات النظافة بالحملة الميكانيكية، مثل سيارات الكنس الآلي والنقل ولوادر وحاويات والجليدر ومعدات شفط الأتربة وغيرها من المعدات، وذلك بعدد من قرى ومراكز المحافظة، من بينها مراكز ساحل سليم والقوصية وأبوتيج وديروط والغنايم وأسيوط والفتح، وبإشراف رؤساء تلك المراكز ورؤساء القرى، وبمشاركة مسئولي النظافة والمتابعة والإشغالات والمرافق وعمال الوحدات المحلية وغيرهم، مضيفًا أن تلك الحملات أسفرت عن رفع حوالي 205 أطنان من القمامة والمخلفات من المراكز، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك.

خطوط ساخنة للشكاوى

يذكر أن أعلن محافظ أسيوط في وقت سابق، عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم والتعامل الفوري مع أي شكاوى، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وهي كما يلي:

غرفة عمليات المحافظة «2135858/ 088» - رقم «2135727/ 088» - إرسال الصور والشكاوى عن طريق تطبيق «تليجرام» على رقم «01000623873» - رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة «16528» التابع لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة - البوابة الإلكترونية للمنظومة «www.shakwa.eg».