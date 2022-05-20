الأهلي يرفض المجازفة بمشاركة بدر بانون في المباريات

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، حقيقة إمكانية الدفع بالمغربي بدر بانون، لاعب الفريق الأول، في المباريات خلال الفترة المقبلة، بعد بدء اللاعب فترة التأهيل خلال الفترة الحالية عقب تعافيه من الالتهابات التي ‏اشتكى منها بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، وغاب على إثرها منذ شهر يناير الماضي.

الأهلي يحمي بدر بانون

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن موقف إدارة الأهلي واضح جدًا وهو عدم مشاركة اللاعب في المباريات مرة أخرى إلا في حالة جاهزيته بنسبة 100% طبيًا وذلك حماية له.

الأهلي يرفض المخاطرة

وأكد المصدر أن إدارة الأهلي لن تخاطر أو تجازف في مشاركة بدر بانون في المباريات تحت أي ظرف، وستكون مشاركته وفقًا لخطابات رسمية من الطاقم الطبي الخاص الذي كان يشرف عليه طوال فتراة الراحة والعلاج.

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