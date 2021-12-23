بدر بانون بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي: شكرا لشعب الخضرا

أعرب المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر الإفريقي، لافتًا إلى أن هذا اللقب مختلف عن سابقيه مع الأهلي، إذ حققه أمام الرجاء المغربي فريقه السابق.

بدر بانون يشكر جمهور بلده

وكتب «بانون» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «صحيح أن هذا لقب آخر ينضاف إلى مسيرتي، إلا أن له طعم مملوء بمزيج من الأحاسيس المختلطة، شعور آخر ليس كالشعور بباقي الألقاب لأنه على حساب فريقي الأم الذي ترعرعت فيه، وله الفضل الكبير على بصم اسمي في الساحة الكروية».

وتابع: «الشكر الكبير لشعب الخضرا على التهاني وعلى الحب والدعم الدائم لي دائما على رأسي، ولن أنسى شكر الجماهير المحترمة الكبيرة جمهور الأهلي على تقديراته واحترامه لمعنى الوفاء والانتماء شكراً جزيلاً».

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