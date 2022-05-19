الأهلي يسابق الزمن لتجهيز رباعي الفريق.. وظهور بدر بانون في التتش

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه صباح اليوم على استاد التتش، استعدادا لمباراة ‏إنبي المقرر لها يوم السبت المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الخامس عشر في بطولة الدوري ‏الممتاز.

‏وخاض لاعبو الفريق، الذين شاركوا أمس في مباراة البنك الأهلي، جلسات استشفائية، للتخلص من ‏الإجهاد العضلي، فيما أجرى الجهاز الفني تدريبات كرة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة ‏أمس.

‏وخاض عمرو السولية تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، بالجري حول ‏الملعب وأداء تدريبات خفيفة بالكرة وتنفيذ بعض الفقرات ضمن برنامجه التأهيلي الذي يقوم ‏بتنفيذه لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.‏

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