الأهلي يسابق الزمن لتجهيز رباعي الفريق.. وظهور بدر بانون في التتش
كتب:
نانسي علي
01:41 م | الخميس 19 مايو 2022
بدر بانون
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه صباح اليوم على استاد التتش، استعدادا لمباراة إنبي المقرر لها يوم السبت المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الخامس عشر في بطولة الدوري الممتاز.
وخاض لاعبو الفريق، الذين شاركوا أمس في مباراة البنك الأهلي، جلسات استشفائية، للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما أجرى الجهاز الفني تدريبات كرة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة أمس.
وخاض عمرو السولية تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، بالجري حول الملعب وأداء تدريبات خفيفة بالكرة وتنفيذ بعض الفقرات ضمن برنامجه التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.
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