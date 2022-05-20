بالأسماء.. إصابة سيدة و4 أطفال في انهيار حائط منزل بأسيوط

أصيبت سيدة وأطفالها الثلاثة وابن عمهم، إثر انهيار حائط منزلهم عليهم أثناء تناولهم وجبة الإفطار بقرية قاو النواورة التابعة لمركز البداري في محافظة أسيوط، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي وتحويل أحد الأطفال للمستشفى الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمورمركز شرطة البداري، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث حادث انهيار منزل بقرية قاو النواورة دائرة المركز، ووقوع مصابين، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار حائط داخل منزل بقريه النواورة.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر انهيار الحائط عن إصابه كلا من إبراهيم عمر صدقي، 6 سنوات، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي وحمزة عمر صدقي، 8 سنوات، وعبد الله عمر صدقي، سنتان، وأسامة إبراهيم صدقي، 10 سنوات، ومشيرة عبد العال، 30 سنة، وتم دخولهم مستشفى البداري، وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع شخص لخلافات ثأرية بساحل سليم

وفي واقعة أخرى، لقى شخص مصرعه إثر إصابته بطلق ناري لخلافات ثأرية بين عائلته وعائلة أخرى بقرية اللوقا التابعة لمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من مستشفى ساحل سليم المركزي، بوصول المواطن «مصطفى ح إ»، 45 سنة، جثة هامدة مقيم بقرية اللوقا دائرة المركز، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث المركز، عن وجود خلافات ثأرية بين عائلة المجني عليه والجاني، وذالك بسبب خلافات ثأرية، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.