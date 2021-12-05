«بنات العم» وقع عليهما سقف البيت.. تفاصيل انهيار منزل قديم في أسيوط

لفظت فتاتان أبناء عمومة، أنفاسهما الأخيرة إثر انهيار منزل مكون من طابقين بقرية بني مجد التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وتم التصريح بدفنهما من قبل النيابة العامة.

إخطار أمني بانهيار منزل باسيوط

وكان اللواء دكتور عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار منزل على رؤوس قاطنيه بقرية بني مجد بمركز منفلوط ووجود وفيات وإصابات.

انتشال جثتين من بين الأنقاض

انتقلت على الفور قوة من مركز شرطة منفلوط يرافقها الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم انتشال جثة هبة عادل عبدالحميد، 25 سنة، من تحت أنقاض المنزل المنهار بالمعدات الثقيلة، كما تم استخراج جثة ابنة عمها الطفلة جنى حسن عبدالحميد، من الترعة المجاورة للمنزل، حيث هربت من انهيار المنزل حين سقوطه وسقطت في ترعة مجاورة للمنزل ثم لقيت مصرعها.

الأسباب الأولية لانهيار المنزل

وانتهت النيابة العامة من معاينة المنزل المنهار التي صرحت بدفن الجثتين، وتبين من الفحص المبدئي أن سبب انهيار العقار هو أنه منزل قديم بدون عمدان وجزء مبني بالطوب اللبن وجزء مبني من الطوب الإسمنتي ويحمل 3 طوابق وأيضا تعرض منزل مجاور للعقار المنهار لبعض الشروخ وانهار جزء منه.

محافظ أسيوط ينتقل لموقع الحادث

كان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قد انتقل إلى موقع الحادث ليقدم واجب العزاء وليتفقد العقار المنهار، مقدما يد العون للأسرة معلنا عن توفير كل سبل الدعم لهم، موجها بتوفير كل الاحتياجات اللازمة فضلا عن توفير لهم سكن، رافقه المهندس شاكر يونس السكرتير العام ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط.

تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الانهيار

وأمر محافظ أسيوط بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالمركز للوقوف على اسباب انهيار المنزل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، فضلاً عن رفع إنقاص المنزل المنهار بمعدات مركز منفلوط.