ضبط 5321 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، ضبط 5321 شخصًا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 5303 أشخاص، وإتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة حيال 18 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

حرص الدولة على مواجهة فيروس كورونا

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس «كورونا»، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

جهود الوزارة خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن التالي:

تحرير 466 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 155 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 900 أرجيلة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.