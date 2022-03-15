ضبط 7427 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

تحرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية، والمتضمنة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

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نتائج حملات «الداخلية» ضد مخالفي الإجراءات الاحترازية

ضبط 7 آلاف و427 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 7 آلاف و394 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 33 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 674 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 180 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 941 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار الحملات حرصا على سلامة المواطنين.