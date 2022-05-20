غدا.. مكتبة مصر الجديدة تكرم الوزير فايق في احتفالية كبرى

تنظم مكتبة مصر الجديدة، برئاسة الدكتور نبيل حلمي، احتفالية كبرى لتكريم الوزير محمد فايق، وزير الإعلام ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، وذلك غداً السبت الساعة الرابعة ونصف عصراً بمقر المكتبة بمصر الجديدة.

حلمي: تكريم فايق هو تكريم لتاريخ قدمه لمصر

وأكد الدكتور نبيل حلمي أن تكريم مكتبة مصر الجديدة للوزير فايق، هو تكريم لتاريخ قدمه لمصر على مدار سنوات وسنوات تقلد خلالها العديد من المناصب رفيعة المستوى عمل خلالها بكل جهد وإخلاص، فهو سياسي قومي بارز، وهب حياته للدفاع عن الحريات في ربوع وطنه العربي الكبير وخارجه، وحمل مشروع أمته للنهوض بحركة التحرر الوطني وأصبح رمزا لهذه الحركة في أفريقيا، وأبرزها دوره في حركات التحرر الأفريقي حتى لقب بحق مهندس العلاقات المصرية الأفريقية ودوره في حركة حقوق الإنسان على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ومساهمته في إنشاء العديد من منظمات المجتمع المدني التي تساهم في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتقلده للعديد من المناصب في مؤسسات حقوق الانسان المحلية والدولية.

وزراء ودبلوماسيون يشاركون في الاحتفالية

ويشارك في الاحتفالية عدد من الوزراء ورجال السلك الدبلوماسي العربي والأفريقي والمثقفين والمفكرين ورؤساء وممثلين لمنظمات المجتمع المدني ووكالات الأنباء المحلية والدولية ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية.

من الجدير بالذكر أن الوزير محمد فايق قد أهدى المكتبة مجموعة نادرة ومتميزة من الكتب السياسية والتاريخية والأدبية والثقافية والسير الذاتية، وقرر مجلس الإدارة برئاسة الدكتور نبيل حلمي، تخصيص ركن خاص لها بالمكتبة باسم الوزير فايق وإقامة حفل تكريم له.