حفل ترفيهي للأطفال الأيتام في مكتبة مصر الجديدة: فقرات فنية ومسابقات

أعلنت جمعية مصر الجديدة عن تنظيم حفل ترفيهي للأطفال الأيتام، لرسم البسمة على وجوههم، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ضمن سياسة المسؤولية المجتمعية واستكمالا لاحتفالات الجمعية في مبادرة «بينا»، التي أطلقتها الدولة للاحتفال بالأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

تفاصيل وموعد حفل مكتبة مصر الجديدة

وقال الدكتور نبيل حلمي، رئيس جمعية مصر الجديدة، في تصريحات صحفية: «الاحتفال يأتي فى إطار اهتمام الجمعية الدائم بالتواصل مع الأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة واستقبالهم بكافة مؤسسات الجمعية للاستمتاع بأنشطتها وخدماتها، وذلك ضمن دور الجمعية الرئيسي في الخدمة المجتمعية، من خلال الدعم النفسي والمعنوي لتلك الفئات الأكثر احتياجًا ودمجهم في المجتمع».

وبيّن «حلمي»، أنّ الاحتفالية تنفذها مكتبة مصر الجديدة للطفل في الساعة الثانية عشر ظهر غدٍ، الخميس 23 ديسمبر، إذ تستقبل المكتبة 50 طفلًا من الأيتام، إضافة إلى حاضناتهم، وتسعى الجمعية إلى إسعادهم من خلال إقامة الفعاليات والأنشطة الترفيهية المختلفة .

أهداف احتفالية جمعية مصر الجديدة

من جانبها قالت الدكتورة حياة خطاب، الأمين العام لجمعية مصر الجديدة، أنّ هذا الاحتفال هدفه إدخال الفرحة والسرور والبهجة في نفوس اليتامى، وإبراز مهاراتهم وقدراتهم والوقوف إلى جانبهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع، والارتقاء بمكانتهم التي أكدت عليها الدولة والقيادة السياسية.

وأشارت إلى أنّ الفعاليات سوف تشمل فقرات متنوعة منها الفقرات الفنية الشعبية التي تبرز التراث والأصالة، إلى جانب باقة متنوعة من الألعاب الترفيهية، والمسابقات الثقافية، وورش العمل التي يجسد فيها الأطفال أشكال باستخدام عجينة السيراميك وخامة النحاس للتعبير عن طموحاتهم وأحلامهم وآمالهم.