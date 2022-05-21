مستريح البحيرة نصب على أهالي قرية واحدة في 70 مليون جنيه

شهدت قرية نكلا العنب التابعة لمركز إيتاي البارود ظهور شخص أطلقوا «مستريح البحيرة»، إذ تمكن من النصب على عددًا من الأهالي بإجمالي مبالغ مالية اقتربت من 70 مليون جنيه، وذلك منذ ما يقرب من 3 أشهر ثم قرأ هاربًا من القرية.

مستريح البحيرة جمع الأموال لتجارة الأدوية

والتقت عدسة «الوطن» في بث مباشر مع ضحايا مستريح البحيرة، وفي البداية يقول حسن التمساح أحد الضحايا إنه جمع له أمواله وكذلك أموال أسرته وأقاربه، بغرض استثمارها مقابل ربح مادي شهريًا.

ضحايا مستريح البحيرة تشييد بأخلاقه

وتابع «التمساح» أن متسريح البحيرة تعامل ماديًا معهم طبقًا للشروط حيث التزم بدفع الربح المتفق عليه، الأمر الذي دفعهم لجمع المزيد من الأموال لاسيما أن هناك إشادة بأخلاقه، ومساعدته للعديد من المحتاجين من أهالي القرية.

فيما أشار أحمد حسن عبدالله أحد ضحايا مستريح البحيرة، إلى أن المتهم تحصل منه علي مبلغ مالي قدرة 7 مليون جنيه مقابل فائدة شهرية قدرها 5%، مضيفًا أنه كان يعمل على زيادتها إذ كانت تصل إلى 6%.

وذكر، أنهم تأكدوا من رصيد المتهم داخل البنوك، إذ يعتبر من أهم عملاء البنوك في محافظة البحيرة،، مضيفًا أن تلك الأموال لم تكن تخصه فقط ولكنه جمعها من أقاربه وأصدقائه أيضًا بعرض الربح والتجارة.

وناشد ضحايا مستريح البحيرة بسرعة ضبط المتهم للحصول على أموالهم، مشيرين أن هناك العديد من الأهالي سعت لتحصل قروض من البنوك والبعض الآخر قام ببيع أملاكه والأراضي الزراعية لجمع تلك الأموال والعديد منهم معرض للحبس خلال الأيام المقبلة.