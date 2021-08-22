سقوط مستريح البحيرة في قبضة الشرطة

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم؛ بزعم توظيفها.

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الإسكندرية، و5 آخرين، بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم؛ بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة البحيرة بممارسة نشاط إجرامي، في مجال تلقي الأموال من المواطنين والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأدوات الصحية، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، وتمكن من الحصول على مبالغ مالية من المبلغين والالتزام في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها للمجنى عليهم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.