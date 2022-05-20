غدا.. انطلاق الدورة الرابعة لقمة مراكز البيانات برعاية وزير الاتصالات

أعلنت شركة MCS المنظمة لفعاليات قمة مستقبل مراكز البيانات العملاقة FDC، عن حفل الافتتاح الرسمي لأعمال الدورة الرابعة لقمة مراكز البيانات، برعاية وحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، غدا السبت.

نخبة من قيادات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشارك في حفل الافتتاح

وبحسب بيان القمة، فإنه من المنتظر أن يشارك في حفل الافتتاح نخبة من قيادات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ومجموعة من السفراء الأفارقة في مصر، بالإضافة إلى رؤساء الشركات العالمية والمحلية، كما ستشهد فعاليات حفل الافتتاح الرسمي عقد جلسة نقاشية لبحث مستقبل التحول الرقمي في مصر بمشاركة قيادات عدد من الشركات العالمية والمصرية ومتخذي القرار.

إطلاق 4 مؤتمرات أبرزها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي

ويعقد على هامش قمة مستقبل مراكز البيانات The Future of Data Centers Summit 2022 الإعلان عن إطلاق 4 مؤتمرات مصاحبة أبرزها مؤتمر الأمن السيبراني ومؤتمر الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة، ومؤتمر التحول الرقمي، ومؤتمر الابتكار وريادة الأعمال FDC Stars، لمنح الفرصة للشباب والمبتكرين للمساهمة بفاعلية في رسم ملامح مستقبل التنمية في الوطن.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أعلن اعتماد الإطار التنظيمي لإنشاء مراكز البيانات، وتقديم خدمات الحوسبة السحابية، تماشيًا مع استراتيجية الدولة في دعم عملية التحول الرقمي، وجذب وزيادة الاستثمارات في هذا المجال.

تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر اعتماد الإطار التنظيمي لإنشاء مراكز البيانات، يسهم في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر، وتعزيز مركزها الاستراتيجي، كنقطة ارتكاز إقليمية وعالمية لحركة البيانات وبوابة ربط لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بأوروبا، ما يجعلها من الأسواق الواعدة، في مجال مراكز البيانات المتنامي بشكل سريع.

ويستهدف هذا الإطار التنظيمي استقطاب شركات مراكز البيانات العملاقة لسوق الاتصالات المصري، ما سيساهم في جذب الاستثمارات في مجال الحوسبة السحابية والمحتوى الإلكتروني، وما يتبعه من توفير فرص عمل جديدة في مجال إنشاء وتشغيل مراكز البيانات والمرافق المرتبطة بها.