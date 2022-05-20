بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة الدلتا والشركة المصرية لإدارة المترو

وقّع الدكتور هشام عبد الخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، والمهندس علي محمد زكريا الفضالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، بروتوكول تعاون مشترك، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الأول للتعليم الجامعي التكنولوجي ودوره في مجال الصناعة والطاقة والمحافظة على البيئة، ومنتدى توظيف خريجي الجامعات التكنولوجية، والذي نظمته جامعة الدلتا التكنولوجية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الفترة من 15-16 مايو الجاري.

يأتى ذلك في إطار حرص الجامعة على التعاون والتنسيق وتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة؛ لتبادل الخبرات، وإثراء العملية التعليمية، وتخريج جيل قادر على صناعة المستقبل ومواكبة سوق العمل.

التعاون والتنسيق في عدة مجالات

يتضمَّن البروتوكول التعاون والتنسيق في عدة مجالات منها: الاستفادة من الكوادر البشرية بالإضافة إلى الإمكانيات الفنية والتقنية لدى الجانبين، فضلًا عن تقديم التدريبات العملية والتطبيقية لطلاب الجامعة، للمساهمة في إمداد سوق العمل بخريجين مزودين بالمهارات اللازمة لإنجاح خطة التنمية، كذلك يتضمن تبادل الخبرات والرؤى الفنية والعلمية ومناقشة ما يتطلبه سوق العمل، بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل إلى جانب الزيارات الميدانية والدورات التدريبية.

المؤتمر يُعد الأول للتعليم الجامعي التكنولوجي

والجدير بالذكر أن المؤتمر يُعد الأول للتعليم الجامعي التكنولوجي وهو من أهم الأحداث العلمية للمُساهمة في تحقيق الخطة البحثية والاستراتيجية للجامعة، وناقش الاتجاهات الحديثة في مجال تكنولوجيا الصناعة والطاقة والمحافظة على البيئة، فضلًا عن أهمية التعليم التكنولوجي ومستقبل الخريجين، وفرص التوظيف المتاحة تماشيًا مع سياسة الدولة، وربط التعليم ومخرجات البحث العلمي بالصناعة والخدمات.