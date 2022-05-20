معلومات الوزراء: العالم يتجه لرفع قدرة الطاقة المتجددة.. والشمس ستشكل 60%

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، منشورا جديدا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حول رفع القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة.

رفع القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة

أوضحت صفحة مركز معلومات الوزراء، في منشورها: «من المتوقع أن ترتفع القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة هذا العام، بنسبة 8% لتصل إلى 320 جيجاوات، كما أنه من المتوقع أن تتصدر الطاقة الشمسية الكهروضوئية، مصادر الطاقة المتجددة عام 2022، حيث ستشكل نحو 60% من إجمالي الطاقة المتجددة عام 2022».

الوصول إلى 200 جيجاوات عام 2023

أضاف المنشور، أنه من المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية، لها إلى نحو 200 جيجاوات في عام 2023، تليها طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، حيث أوضحت الوكالة الدولية للطاقة، أن الطاقة المتجددة التي سيتم إنتاجها خلال عامي 2022 و2023، ستمكن الاتحاد الأوروبي، من تقليل اعتماده على الغاز الروسي.

وأشارت الوكالة، إلى أنه تتم تلبية حوالي 16% من إجمالي الطلب على الطاقة في الاتحاد الأوروبي حاليا، عن طريق توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي، الذي يتم الحصول على حصة كبيرة منه من روسيا.

كان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، قد أعد من قبل نشرة خاصة عن «الثورة الصناعية الرابعة»، وجهود الدولة المصرية للانطلاق في هذا المجال، وأبرز التجارب الدولية التي يُمكن الاستفادة منها لتحقيق تلك «الانطلاقة».