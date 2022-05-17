محافظ المنيا يستقبل وفد مجلس الوزراء لمتابعة مشروعات «حياة كريمة»

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، وفد وحدة متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» برئاسة مجلس الوزراء، حيث ضم الوفد كلاً من الدكتور أحمد جابر، والدكتور كريم شاهين.

موقف الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات

بحث المحافظ مع وفد مجلس الوزراء موقف الأراضي المخصصة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقطاعي الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي، لتسريع وتيره العمل، وتحقيق الأهداف المطلوبة من أعمال المبادرة، والتي تضمن توفير حياة كريمة لكافة فئات المواطنين، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالانتهاء من تنفيذ المشروعات وفقاً للجدول الزمني المحدد، وطبقاً لمعايير الجودة والكفاءة.

رصد المعوقات والملاحظات والعمل على تلافيها

وترأس محافظ المنيا الاجتماع التنسيقي، الذي عقده بحضور ممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز التعمير، والصحة، والجهات المعنية، حيث أكد المحافظ أن الهدف من عقد الاجتماعات هو رصد المعوقات والملاحظات والعمل على تلافيها، مشيراً إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهداً في تذليل أي عقبات تواجه الشركات المنفذة للمشروعات، وذلك حتى يتسنى لها الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات التي يجري تنفيذها بنطاق 192 قرية، و757 تابعاً، بنطاق 5 مراكز مستهدفة على مستوى المحافظة.

وكلف المحافظ نائبه بمتابعة موقف تخصيص الأراضي المحددة لإقامة مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، ورصد المعوقات، وإعداد تقارير متابعة بصفة دورية ومستمرة، لإيجاد حلول سريعة وعاجلة لتعظيم الاستفادة من أعمال المبادرة.

ومن جانبه، أشار نائب محافظ المنيا إلى أن هناك تنسيق دائم وتواصل مستمر مع كافة الجهات المعنية، والجهات المنوط بها تنفيذ أعمال مشروعات المبادرة، مؤكداً على توحيد الجهود لسرعة إنجاز الأعمال.

وأجرى محافظ المنيا، يرافقه الدكتور كريم شاهين، في وقت لاحق من مساء اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمركز ملوي، لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ، والتأكد من تنفيذ الأعمال وفقاً للجدول الزمني المحدد.