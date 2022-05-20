النيابة العامة: التحفظ على أموال 37 «مستريح» من أسوان ومنعهم من السفر

اتخذت النيابة العامة، إجراءات عديدة ضد المتهمين في قضية «مستريحين أسوان»، والمتهم فيها 37 شخصا، وكان من بينها منع المتهمين من التصرف في أموالهم، وإدراجهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وقد عاينت النيابة العامة مزرعةً يملكها أحد المتهمين، وأمرت ببيع أربعمائة وسبعة وأربعين رأسَ ماشية ضُبطتْ بها بالمزاد العلنيِّ تحت إشراف النيابة العامة بمعرفة لجنة من أعضاء وزارتي الزارعة والتموين وإدارة الطب البيطري بأعلى سعر.

وتم توريدُ ثمَن بيعها المقدّر بـ«5000000» خمسة ملايين جنيه إلى خزينة المحكمة على ذمة القضية، كما وُرِّد إلى خزينة المحكمة مبالغُ أخرى تم ضبطُها تقدر بمليون وثلاثمائة واثنين وثمانين ألفًا وثمانمائة جنيه (1,382,800)، فضلًا عن إيداع ست عشرة (16) قطعة ذهبية مضبوطة مع أحد المتهمين المستريح بخزينة المحكمة، وجارٍ استكمال التحقيقات في القضايا المشار إليها.