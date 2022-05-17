ضحايا مستريح «الحصاوي» يخربون منشآت بأسوان.. وقرار من النيابة العامة ضدهم

ما فعله «الحصاوي» مستريح أسوان الجديد الذي عرف إعلاميا بـ«مستريح المواشي» بأهل إدفو في أسوان، جعل الأهالي يستشيطون غضبًا، كيف له أن ينصب عليهم ويأخذ أموالهم ويختفي، فلم يجدوا متنفسًا لهم سوى أعمال تخريب بأشكال مختلفة، منها الاستيلاء على ممتلكات مباني، ومهاجمة مباني خاصة وعامة، وإضرام النيران في سيارات، قبل أن تأمر النيابة العامة بحبس 19 متهما منهم.

التهم الموجهة للقائمين بأعمال التخريب

16 شخصًا من بين المتهمين أمرت النيابة العامة بحبسهم 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بعد اشتراكهم في تجمهر من شأنه جعل السلم العام في خطر، الغرض منه ارتكاب جرائم باستعمال القوة والعنف، ووضع النار في مسكنين، والتخريب العمدي لممتلكات عامة، وهي وحدة صحة الأسرة بنجع الشرفا، والتعطيل العمدي لسير وسائل نقل بقطع الطريق العام، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة؛ لحملهم بغير حق على الامتناع عن تأدية وظيفتهم، والتعطيل العمدي لسير وسائل خدمة مرفق عام، وإتلاف عقارات وسيارات.

و3 متهمين آخرين، أمرت النيابة العامة بحبسهم 3 متهمين آخرين، لإحرازهم أسلحة نارية آلية وذخائرها، والشروع في سرقة سيارة بالطريق العام حال حملهم أسلحة نارية، وذلك بمركز إدفو بأسوان.

أقوال الشهود في واقعة اعتداءات ضحايا المستريح

استمعت النيابة لشهادة مأمور مركز شرطة إدفو بشأن الواقعة، وانتقلت لمسرحها لمُعاينته، فتبينت تخريبًا بوحدة صحة أسرة نجع الشرفا وسيارة إسعاف ومعرض ومسكنين وآثار حريق بهما، كما تبينت آثار تهشم بسيارة خاصة، واحتراق بسيارة أخرى.

النيابة العامة المتهمين فأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيًّا وجارٍ استكمال التحقيقات.