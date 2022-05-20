النيابة العامة: ضبط 16 قطعة ذهبية وملايين الجنيهات مع مستريح أسوان

اتخذت النيابة العامة إجراءات عديدة ضد المتهمين في قضية «مستريحين أسوان»، والمتهم فيها 37 شخصا، حيث وردت إلى خزينة المحكمة مبالغ مالية تقدر بمليون وثلاثمائة واثنين وثمانين ألفًا وثمانمائة جنيه (1,382,800)، فضلًا عن إيداع ست عشرة (16) قطعة ذهبية مضبوطة مع أحد المتهمين بخزينة المحكمة.

التحقيق في 28 قضية بأسوان

وتباشر النيابة العامة التحقيقات في 28 قضية بأسوان متَّهم فيها 37 متهمًا بدعوة الجمهور عَلنًا لتلقيهم أموالًا متمثلة في مبالغ مالية وسيارات ورؤوس ماشية؛ للاستثمار فيها مقابل الربح وتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانونًا، مع كونهم غير مرخص لهم بمزاولة نشاط الشركات المقيدة بالهيئة العامة لسوق المال، فضلًا عن امتناعهم عن ردِّ تلك الأموال.

وكانت النيابة العامة قد تلقت منذ أوائل الشهر الجاري وحتى تاريخه بلاغات من 3922 مجنيًّا عليه في هذه القضايا بدائرتي مركز إدفو وكوم أمبو بأسوان، والتي كان حاصل الأموال التي تلقاها المتهمون منهم فيها يقدر بأربعمائة وخمسة وخمسين مليونًا وتسعمائة وواحد وثلاثين ألفًا وسبعمائة وخمسة وأربعين جنيهًا (455,931,745)، وقد استمعت النيابة العامة حتى تاريخه إلى شهادة ثمانمائة وتسعة وعشرين (829) من المجني عليهم، وأمرت بحبس سبعة عشر (17) متهمًا، وضبط وإحضار المتهمين الآخرين الهاربين.

غدا.. محاكمة مصطفى البنك

وفي نفس السياق تشهد محكمة جنايات قنا غدا أولى جلسات محاكمة مصطفى البدري والشهير بـ مصطفي البنك مستريح المواشي بمركز إدفو، الذي جمع أكثر من 500 مليون جنيه من المواطنين في محافظة أسوان بزعم تشغيلها في المواشي مقابل صرف أرباح بعد 21 يوما من استلامه الماشية زاعما أنه «ابن السيدة زينب» وجاء لكي يساعد الفقراء.