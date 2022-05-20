النيابة العامة تتلقى 3922 بلاغا من ضحايا المستريحين في أسوان

تلقت النيابة العامة، منذ أوائل الشهر الجاري وحتى تاريخه، بلاغات من 3922 مجنيا عليه في قضايا المستريحين بدائرتي مركز أدفو وكوم أمبو بأسوان، والتي كان حاصل الأموال التي تلقاها المتهمون منهم فيها يقدر بـ455,931,745 جنيهًا، واستمعت النيابة العامة حتى تاريخه إلى شهادة 829 من المجني عليهم، وأمرت بحبس 17 متهمًا، وضبط وإحضار المتهمينَ الآخرينَ الهاربين.

38 مستريحا في أسوان

كانت أيام قليلة قد مرت على وقوع هذا الرقم المهول فريسة ضمن ضحايا جرائم نصب تحت ما عرفوا بـ«المسترحين» في أسوان، الذين استطاعوا بحيلهم النصب على قرى ونجوع بكاملها وجمعوا ملاين الجنيهات في وقت ليس بالكبير، ليصل عدد المسترحين المعروفين إلى 38 شخصا.

وتحركت السلطات الأمنية خلال الأيام القليلة الماضية بناء على ما تقدم من قبل عدد كبير من ضحايا المسترحين ليتم القبض على أعداد منهم بعد مطاردات شرسه معم انتهت باستشهاد اثنين من لواءات الشرطة في حادث مروري.

مستريح يجمع 10 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها

وقامت إحدى الإرتكازات الأمنية بمحافظة أسوان بإلقاء القبض على أحد أهم العناصر الإجرامية، يقطن بقرية السباعية بمركز إدفو، وبحوزته ما يقرب من 2.5 مليون جنيه، وذلك خلال محاولته للهرب، وكشفت التحريات عن أنه قام بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها واسثمارها لهم.