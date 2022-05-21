أستاذ فيروسات: «جدري القرود صعب يدخل مصر»

كشف الدكتور محمد عادل أستاذ الفيروسات بمعهد الأمصال البيطرية التابع لوزارة الزراعة أن مرض جدري القرود قديم وليس جديدًا، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي لها دور في تخويف الناس، ونشر الرعب بينهم من هذه الأمراض خاصة بعد انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأوضح «عادل» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «CBC» أن فيروس جدري القرود ليس خطيرًا مضيفًا: «أحب أطمئن المواطنين وأطمئن الناس إن الموضوع مش خطير، والموضوع ده من الحاجات القديمة جدًا وموجودة وبتحصل بحالات فردية» لافتًا إلى أنهم يبحثون انتقال المرض للأشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

المرض متوطن أصلا في وسط أفريقيا

وأكد أستاذ الفيروسات أن المرض متوطن أصلًا في وسط أفريقيا، وفي القارة الأفريقية لافتًا أن الحالات التي تحدث في أفريقيا ليست حالات كثيرة بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية.

وقارن أستاذ الفيروسات بين فيروس كورونا وفيروس جدري القرود مؤكدًا أن خطورة جدري القرود لا تعتبر شيء بجوار فيروس كورونا، معقبًا: «ممكن يكونوا سجلوا 6 وفيات على مستوى العالم بسبب جدري القرود من سنة 1970 لحد النهاردة والموضوع مش خطير».

وشدد على سلامة القرود الموجودة في حدائق الحيوانات، وخضوعها للكشف الطبي، موضحًا: «الدولة ووزارة الزراعة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية والوحدات البيطرية وحديقة الحيوان كلها في تعاون مستمر، وطبعًا حديقة الحيوان ليها أطباء مسؤولة عن سلامة الحيوانات، ومن تدابيرها التحصينات والرعاية الطبية والفحوصات الدورية، للسيطرة على أي مرض قد يتفشى ويؤدي بحياة الحيوان، ويكون فيه خطر على الإنسان».

إصابة القرود في مصر أمر صعب

ونفى عادل إمكانية إصابة القرود بهذا المرض في مصر، موضحًا: «اعتقد صعب القرود اللي عندنا معتقدش إن مصر بتدخل قرود جديدة أو حيوانات، لأن التدابير في الحجر البيطري لدخول حيوانات أصبح صعب جدًا، وعشان تدخل حيوان بيدخل على حجر بيطري عشان يتأكدوا من إجراءات السلامة والاحترازات والتحاليل والكشف الدوري عليه، للتأكد من خلوه من الأمراض، وبالتالي السماح له بدخوله مصر».

وتابع: «جدري القرود عشان ينتقل للقرود لازم القرود نفسهم يعدوا نفسهم ولازم ييجي قرد غريب من وسط أفريقيا أو نوع من أنواع القوارض يعديهم ويعمل وباء بينهم»، مشددًا على الكشف الطبي على الحيوانات أثناء دخولها البلاد في الحجر البيطري في المطارات، ولم ترصد أي إصابة بجدري القرود في مصر حتى الآن».