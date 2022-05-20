جدري القرود يصل إلى إسرائيل: اكتشاف أول حالة

أفادت وسائل إعلام في إسرائيل، مساء اليوم الجمعة، بأنه تم اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في إسرائيل بمستشفى إيخيلوف في تل أبيب وسط البلاد، وذلك حسبما نقل موقع i24 الإسرائيلي.

إسرائيل تسجل أول إصابة بجدري القرود بعد تحذيرات من سرعة انتشاره

وتأتي الإصابة التي سجلتها إسرائيل، اليوم، بعد أن قال مسؤول إقليمي في منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، اليوم الجمعة: إن حالات الإصابة بـ جدري القرود يمكن أن تتسارع في أوروبا، بينما حددت ثماني دول أوروبية على الأقل مرضى، من بينهم 20 في المملكة المتحدة.

وتعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعا طارئا، اليوم، لبحث انتشار مرض «جدري القرود»، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن فيروس جدري القرود ينتقل إلى البشر من حيوانات متنوعة، غير أن انتشاره محدود من خلال انتقاله من إنسان إلى آخر، ولفتت إلى أن جدري القردة هو مرض نادر يحدث أساساً في المناطق النائية من وسط أفريقيا وغربها، وذلك حسبما ذكرت المنظمة على موقعها الرسمي.

الصحة العالمية: جدري القرود لا علاج أو لقاح له

والخطير هو ما تؤكده منظمة الصحة العالمية عن أنه لا يوجد أيّ علاج أو لقاح متاح لمكافحة مرض جدري القرود.

وقد كُشِف لأوّل مرّة عن هذا فيروس جدري القرود عام 1985 بالمعهد الحكومي للأمصال في كوبنهاجن بالدنمارك، وذلك خلال محاولة استكشاف أحد الأمراض الشبيهة بالجدري بين القرود.

وكانت صحيفة «تيليجراف» البريطانية، قد أفادت، اليوم، بأن منظمة الصحة العالمية ستعقد اجتماعا لمجموعة من الخبراء الرائدين لمناقشة تفشي العدوى، ورجحت الصحيفة أن يركز الاجتماع على بحث طرق انتشار فيروس جدري القرود والنسبة المرتفعة للرجال المثليين وذوي الميول الجنسية المزدوجة بين المصابين الجدد، وكذلك مسألة التلقيح.