أستاذ مناعة: جدري القرود موجود منذ 60 عاما.. ومخاوف من انتشار العدوى

كشف الدكتور أحمد سالمان، أستاذ علم المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أكسفورد بإنجلترا، تفاصيل عن فيروس جدري القرود، بعد رصد عشرات الإصابات به في عدد من دول العالم، قائلا: «لا ينبغي أن تكون هناك حالة هلع من المرض».

جدري القرود موجود منذ 62 عاما

أضاف «سالمان»، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مصر تستطيع»، على شاشة قناة «DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن فيروس جدري القرود موجود، وجرى اكتشافه منذ 62 عاما تقريبا، وكانت أغلب حالاته في إفريقيا، وأول حالة رصدت من خارج إفريقيا كانت في 2003.

وأشار إلى أن عدد الحالات المسجلة في السنوات السابقة، لم تتجاوز ما بين 100 لـ500 حالة، وحتى الآن، الإصابات ما تزال معدودة، والتخوف من تزايد الأعداد، وظهور حالات مصابة نتيجة لانتقال العدوى من شخص لآخر، خاصة أنه في الغالب كانت الحالات المصابة تنتقل إليها العدوى من حيوان للإنسان.

هل له علاقة بالفيروسات التنفسية؟

أوضح أستاذ المناعة، أن نصف الحالات المصابة بجدري القرود في المملكة المتحدة، نتيجة لانتقال العدوى من شخص لآخر، لكن يظل الشيء المطمئن، أن الانتقال من شخص للآخر، يعني انخفاض فاعليته بشكل كبير، بالتالي جدري القرود لا يقارن بالفيروسات التنفسية، أو التي تنتشر بصورة أسرع حتى بنفس العيلة.

ولفت إلى أن جدري القرود، من عائلتي جدري البشر والبقر، الذي يعد أول فيروس يتم فهم طبيعة عملية اللقاحات عن طريقه، حيث جرى استخدام جدري البقر في تطعيم وإعطاء حماية وفاعلية ضد جدري البشر، وتتجاوز نسبة الحماية 80%.

الجدري البشري انتهى منذ 1980

أفاد «سالمان»، بأنه جرى الإعلان رسميا من منظمة الصحة العالمية، بأن الجدري البشري انتهى من العالم عام 1980، وأغلب الدول توقفت عن استخدام التطعيم بصورة دورية منذ عام 1970 وما بعدها من سنوات، مؤكدا أن جدري القرود يختلف تماما عن الجديري، ورغم أنه يتشابه معه في الأعراض، لكنهما من عائلة مختلفة.